John Legend mostra 1.ª fotografia dos 4 filhos na cadeira do 'The Voice'

John Legend conseguiu, pela primeira vez, reunir seus quatro filhos na icônica cadeira de jurado do programa The Voice, e o momento foi registrado em uma foto especial para guardar na memória.

Nesta terça-feira, 15 de outubro, o cantor compartilhou a imagem em sua conta no Instagram, onde aparece ao lado dos filhos Miles, de seis anos, Luna, de oito, Esti Maxine, de 20 meses, e Wren Alexander, de 15 meses.

"Minha primeira foto na cadeira com os quatro bebês! De volta ao The Voice, gravando a 27ª temporada", escreveu Legend na legenda da publicação.

Vale lembrar que os filhos são fruto do casamento de John Legend com Chrissy Teigen, com quem ele se casou em 2013.

Leia Também: 'É fato que Deolane é advogada do crime organizado', diz presidente da CPI de apostas