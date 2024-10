Ivete Sangalo revela inseguranças no casamento por diferença de idades

Ivete Sangalo foi a convidada do CadyCast, podcast apresentado por seu marido, Daniel Cady. No episódio lançado em 28 de outubro, a cantora abriu o coração e contou que, no início do relacionamento, sentiu insegurança devido às várias críticas que o casal recebia pela diferença de idade entre eles.

Vale lembrar que Ivete e Daniel têm uma diferença de 13 anos: atualmente, Ivete tem 52 anos e Daniel, 39.

“Tudo o que envolvia a gente vinha de um lugar tão negativo que, em alguns momentos, a gente se perguntava: ‘Será que isso vai dar certo?’”, confessou Ivete.

Ela acrescentou: “Poderia dar certo ou não, mas não por causa dessas ideias fixas, de 'ele é assim ou assado’. As coisas são o que são. Mas não porque alguém disse que não daria certo, com esse olhar muito superficial sobre o que é o amor.”

Ivete e Daniel estão juntos há 16 anos e são pais de três filhos: Marcelo e as gêmeas Marina e Helena.

