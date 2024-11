As músicas mais traduzidas do mundo e duas são brasileiras! - A música nos conecta a todos, muitas vezes transmitindo emoções e mensagens que transcendem a linguagem. No entanto, certas canções, como 'Yesterday' (dos Beatles), 'Volare' (de Domenico Modugno) e a atemporal 'Parabéns a Você', alcançaram uma popularidade notável, levando a traduções em vários idiomas que lhes permitiram tocar corações ao redor do mundo. De canções de ninar a hinos do pop, clique na galeria para descobrir algumas das músicas mais traduzidas do mundo. E duas são hits genuinamente brasileiros! Consegue adivinha quais são?

© <p>Getty Images</p>