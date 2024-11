Fatia rara de bolo do casamento de Elizabeth II é leiloada por R$ 13 mil

Um pedaço do bolo de casamento da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip foi leiloado recentemente, despertando grande curiosidade. A história peculiar dessa fatia começa com sua localização improvável: foi descoberta em uma mala debaixo de uma cama. Feito de frutas, o bolo original foi servido para cerca de 2.000 convidados em 20 de novembro de 1947, data do casamento de Elizabeth e Philip.

Avaliada inicialmente em cerca de 600 euros (aproximadamente R$ 3.200), a fatia "rara" surpreendeu ao ser vendida por mais de 2.500 euros (cerca de R$ 13.300). Segundo a BBC, o comprador foi um colecionador da China, que adquiriu a relíquia por telefone. James Grinter, da casa de leilões Reeman Dansie, descreveu a fatia como "uma verdadeira cápsula do tempo de um glorioso bolo".

Fatia do bolo de casamento da rainha Elizabeth II© BBC

A fatia foi um presente dado a Marion Polson, governanta do Palácio de Holyroodhouse, na Escócia, como agradecimento pelo casal real. Polson guardou o pedaço cuidadosamente até sua morte, nos anos 1980. Depois disso, o bolo ficou esquecido junto a outros pertences dela, até ser redescoberto em sua caixa original, acompanhado de uma carta da própria rainha, datada de novembro de 1947.

