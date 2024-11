Príncipe William revela pergunta que os filhos lhe fazem "regularmente"

O príncipe William compartilhou uma "pergunta difícil" que costuma receber dos filhos George, Charlotte e Louis: "Qual é o seu animal africano favorito?" O príncipe contou sobre o questionamento frequente das crianças durante uma caminhada em Signal Hill, na Cidade do Cabo, África do Sul, ao lado do apresentador australiano Robert Irwin.

Durante o passeio, Irwin perguntou a William se ele tinha algum animal preferido da fauna africana, destacando a África do Sul como um dos melhores lugares para vida selvagem. "Essa é uma pergunta difícil. Meus filhos me fazem essa regularmente. Acho que minha resposta é a chita," revelou William, conforme citado pela revista People.

William está na África do Sul para participar da quarta edição dos Earthshot Prize Awards, um projeto que ele fundou em 2020 com o objetivo de promover soluções para os desafios ambientais.

Leia Também: Príncipe William mostra fotografias nunca vistas com a princesa Diana