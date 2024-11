Rainha Camilla faz atualização sobre saúde: "Sinto-me muito melhor"

No dia 5 de novembro, a Casa Real britânica informou que a rainha Camilla estava com uma infecção respiratória sazonal, motivo pelo qual precisou cancelar sua participação em vários compromissos oficiais.

Na terça-feira, 12 de novembro, a monarca atualizou seu estado de saúde, dizendo estar "em recuperação", conforme noticiado pela Page Six.

"Estou, obviamente, muito melhor, embora ainda com um pouco de tosse", revelou a rainha durante um evento da Booker Prize Foundation em Clarence House.

Segundo um vídeo compartilhado por uma jornalista do Daily Mail na rede social X, Sua Majestade "fazia muita questão de estar presente" no evento, mesmo sem estar completamente recuperada.

