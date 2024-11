Viih Tube deixa UTI após parto do segundo filho: 'estou bem melhor'

Viih Tube foi transferida da UTI do hospital Pro Matre, em São Paulo, para um quarto na sexta-feira (15), após passar por uma transfusão de sangue no dia anterior. A influenciadora estava internada desde o nascimento de seu segundo filho, Ravi, na terça-feira (12). Através dos stories no Instagram, Viih tranquilizou seus seguidores, dizendo que estava se sentindo bem melhor e que logo estaria em casa: "Já estou no quarto, estou bem melhor, logo volto para casa!", afirmou a influencer de 24 anos.

Enquanto isso, sua filha Lua, de 1 ano e 7 meses, protagonizou um momento de saudade que emocionou a mãe. Viih compartilhou um vídeo em que Lua aparece segurando um porta-retrato com uma foto da família e carinhosamente tocando a imagem de Viih. A ex-BBB, emocionada, revelou que a filha a está motivando a seguir em frente. "Filha, querer estar com você está me dando forças. Já chorei tanto com esse vídeo", disse ela, ao ver Lua sugerindo que queria sair para passear com ela.

Viih, visivelmente emocionada, também falou sobre o quanto sente falta da filha e sobre o vínculo afetivo com Lua. Ela afirmou: "Eu preciso de você e você de mim", expressando o quanto a saudade da filha está sendo difícil durante sua recuperação.

Além disso, nos stories seguintes, Viih Tube aproveitou para compartilhar com seus seguidores um pouco sobre sua experiência de amamentação com Ravi enquanto ainda estava internada, detalhando um pouco da sua rotina pós-parto, mesmo em meio ao processo de recuperação no hospital.



