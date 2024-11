Gkay posa de calcinha em frente ao espelho: 'que nave'

No último sábado (16), a influenciadora Gkay, 31 anos, chamou atenção ao compartilhar um álbum de fotos de sua participação em um evento automobilístico. A publicação, feita em seu perfil nas redes sociais, trouxe uma série de imagens que mostram a preparação da famosa para o evento. Na legenda, Gkay optou pela simplicidade, usando apenas emojis de bandeirinhas de corrida. Uma das fotos, no entanto, acabou roubando a cena: a influenciadora posou em frente ao espelho usando apenas calcinha e botas pretas, exibindo um look ousado e despojado.

A postagem rapidamente gerou repercussão entre seguidores e amigos famosos. Mari Fernandez, em tom de brincadeira, comentou: "Que isso, Géssica. Calma, amiga". Já Maísa não poupou elogios, escrevendo: "Eita, que nave". Nos comentários, os fãs também não economizaram nas reações, destacando a beleza e a ousadia da influenciadora. “Não estava preparada para a última foto”, afirmou uma seguidora, enquanto outro apenas resumiu: “Linda”.