Fernanda Torres brilha no perfil do Oscar e conquista brasileiros: ‘Ícone

O perfil oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, publicou nesta segunda-feira (18) uma foto da atriz brasileira Fernanda Torres em seu Instagram, destacando sua presença no tapete vermelho do Governors Awards 2024. O evento aconteceu no último domingo (17) em Los Angeles, Califórnia, e reuniu grandes nomes do cinema mundial.

Protagonista do filme Ainda Estou Aqui, Fernanda foi uma das 20 personalidades retratadas pela publicação, ao lado de astros como Jennifer Lopez, Jude Law, Lupita Nyong'o e Tilda Swinton. A postagem rapidamente viralizou, alcançando mais de 250 mil curtidas e 57,7 mil comentários em apenas três horas.

Entre os comentários, várias celebridades brasileiras demonstraram apoio e admiração pela atriz. O ator Selton Mello escreveu: “Now we’re talking ”. A jornalista Sandra Annenberg elogiou com: “Wonderful! The Best!”. Já a atriz Fernanda Paes Leme comentou: “️️”, celebrando o momento.

Os fãs também marcaram presença, lotando a publicação com mensagens de orgulho e chamando Fernanda de “rainha”. O reconhecimento reforça a relevância da atriz e a celebração de seu trabalho no cinema, consolidando sua posição como uma das grandes representantes do Brasil no cenário internacional.





