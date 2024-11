Bandas com casais: Parceiros na música e no amor - O amor pela música uniu casais em um mesmo grupo ou duo. São vários os exemplos de artistas que namoravam ou eram casados e trabalhavam juntos compondo canções e tocando em shows. Paul e Linda McCartney lançaram juntos o grupo The Wings, que fez sucesso por dez anos. Marcelo Camelo e Mallu Magalhães já fizeram parte da Banda do Mar e se apresentam juntos nos shows da cantora. Porém, há também os casos 'traumáticos', os projetos que não vingaram após as separações desses músicos. Lembra da Joelma e do Chimbinha, do Calypso? Em julho de 2020, a loura comentou que chegou a fazer 11 shows por semana no auge do grupo, 'o que acabou levando minha saúde pro buraco'. Na galeria, relembre outros casais que foram também companheiros de banda!

