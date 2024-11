Rapper Saafir morre aos 54 anos após batalha contra problemas de saúde

O rapper Saafir, conhecido por seu papel no cenário hip-hop da Costa Oeste dos Estados Unidos, morreu nesta terça-feira, 19 de novembro, aos 54 anos. A notícia foi confirmada por Xzibit, antigo colega do artista no Golden State Project, por meio de uma publicação emotiva no Instagram.

"Não acredito que estou escrevendo isso agora, mas não sei o que fazer", desabafou Xzibit na postagem. "Temos tanta história, nem sei explicar o que estou sentindo agora. Estivemos com ele e dissemos o quanto o amamos. Agora ele pode descansar em paz", completou.

Embora a causa oficial da morte ainda não tenha sido divulgada, o site TMZ destacou que Saafir enfrentou diversos problemas de saúde nos últimos anos. Ele passou por uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno na coluna, o que o deixou dependente de uma cadeira de rodas.

Saafir foi uma figura influente no rap dos anos 1990, conhecido por sua lírica única e por colaborações importantes, incluindo seu trabalho com o Golden State Project ao lado de Xzibit e Ras Kass.

