Na mesma semana, dois integrantes dos Bee Gees, Bryon e Petersen, morrem

Morre Dennis Bryon, ex-baterista dos Bee Gees, aos 76 anos. Sua morte, confirmada recentemente, marca a perda do segundo músico associado à banda em menos de uma semana.

Bryon faleceu no último dia 14 de novembro, apenas quatro dias antes de Colin Petersen, outro ex-baterista do grupo, também ter sua morte anunciada. A informação foi divulgada por Blue Weaver, músico que tocou com Dennis Bryon no grupo de rock Amen Corner.

Embora Bryon não seja amplamente reconhecido como um membro oficial dos Bee Gees, ele assumiu o papel de baterista após a saída de Colin Petersen em 1969. Sua colaboração com a banda aconteceu em um período marcante, de 1973 a 1981, durante a fase de maior sucesso dos Bee Gees, incluindo hits icônicos como os da trilha sonora de "Os Embalos de Sábado à Noite".

