Celebridades que publicaram autobiografias reveladoras - Já ouvimos muitas histórias estranhas sobre as celebridades, mas que não tinham fontes de credibilidade, né? Então, quais boatos polêmicos sobre os famosos são verdadeiros? Muitas vezes por causa dessas confusões, várias personalidades resolveram esclarecer rumores escrevendo as suas memórias. A top brasileira Gisele Bündchen, a cantora Mel B e a ex-primeira dama dos EUA Michelle Obama são algumas das celebridades que já fizeram grandes revelações em obras autobiográficas! Recentemente, um músico lançou um livro afirmando ter tido um relacionamento com Natalie Portman, que negou veementemente suposto romance. Descubra a seguir na galeria!

