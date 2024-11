Beto Barbosa é criticado por ter se casado com adolescente de 15 anos

O cantor Beto Barbosa, 69 anos, gerou polêmica ao falar sobre seu relacionamento de 12 anos com Gisele Barbosa, 27. Durante entrevista ao podcast Ticaracaticast, ele revelou detalhes da parceria pessoal e profissional com a esposa, mencionando que ela o acompanha desde os 15 anos de idade. "Somos casados há 12 anos. Minha mulher me ajuda bastante [...] Ela está ali para trabalhar e me ajudar a crescer", afirmou. As declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais e levantaram críticas devido à diferença de idade e à idade de Gisele no início da relação.

Internautas questionaram a conduta do cantor, especialmente pelo fato de Gisele ser menor de idade na época. Comentários nas redes sociais apontaram o desequilíbrio no relacionamento: "Fiquei aqui calculando a idade que ela tinha... Nem tinha saído da adolescência", escreveu uma usuária. Outra criticou: "Um homem de 57 anos 'casando' com uma adolescente de 15 anos." As mensagens refletem a indignação de parte do público, que enxerga na situação uma relação de poder desigual.

Procurado pelo Splash, Beto negou ter se casado com Gisele enquanto ela era menor de idade, afirmando que o casamento ocorreu no ano passado, quando ela tinha 26 anos. Em nota, disse ter se confundido sobre as datas durante a entrevista, mas confirmou a longa duração do relacionamento. "Minha vida com Gisele é uma história construída em sentimentos de verdade, família, amor e união em Cristo. Vivemos hoje o melhor momento de nossas vidas no lado profissional e familiar", declarou.

No entanto, o cantor ignorou uma questão levantada nas redes: a legislação brasileira determina que, desde 2002, a idade mínima para casamento é 16 anos, com autorização dos responsáveis. Até o momento, Beto Barbosa não se pronunciou sobre as críticas de internautas. A repercussão da entrevista trouxe à tona debates sobre a diferença de idade e os limites legais e éticos em relações como essa. Caso o cantor decida se manifestar novamente, esta matéria será atualizada.

