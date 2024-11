Ana Paula Minerato se desculpa por falas racistas e culpa o ex-namorado

A modelo Ana Paula Minerato rompeu o silêncio e se manifestou sobre os comentários racistas que fez em áudios vazados, direcionados à cantora Ananda, integrante do grupo Melanina Carioca. Nas gravações, Minerato utilizou termos ofensivos ao se referir à artista. Em um vídeo publicado recentemente, a ex-musa da Gaviões da Fiel reconheceu as ofensas e afirmou que estava vivendo um relacionamento abusivo com seu ex-namorado, o rapper KT Gomez.

"Preciso muito falar com vocês, estou devendo explicações e me sinto muito mal. Quero pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos, pois realmente foi uma ofensa a uma pessoa que nem conheço", disse Ana Paula no vídeo. Ela também direcionou um pedido de desculpas diretamente a Ananda: "Quero pedir desculpas à Ananda, de verdade. Mas também gostaria de contar o que vivi nos últimos meses em um relacionamento muito tóxico".

A modelo relatou ter sido manipulada por KT Gomez. "Foi algo horrível, abusivo. Fui maltratada, manipulada, sofri psicologicamente com uma pessoa que só queria tirar tudo de mim, e agora conseguiu", desabafou. Segundo Minerato, o rapper tinha três objetivos: participar de um reality show, ter suas músicas tocadas em uma rádio e aparecer nas redes sociais dela.

"Ele fazia o maior inferno, dizia que queria ter um filho comigo. Mas eu não queria engravidar, queria muito sair da relação, mas tinha medo de algo pior acontecer se me afastasse. Por esse medo, eu ficava perto, para vigiar se ele faria algo contra mim, e ele fez. Eu não aguentava mais", contou Ana Paula.

Ela revelou que conseguiu encerrar o relacionamento na última sexta-feira (22/11). "Estava sendo muito abusada; ele até gravava vídeos íntimos nossos, e eu tinha muito medo de esses vídeos vazarem. Sempre pedi para ele apagar. Não sei se ele tem ou não. Apesar desse episódio de racismo ter dominado a pauta, e sim, foi muito ruim, sei que, como mulher, vivi algo terrível nas mãos dessa pessoa que só queria fama", explicou.

Após a divulgação dos áudios nas redes sociais, Ana Paula Minerato perdeu o posto de musa da Gaviões da Fiel e foi demitida da Band FM, onde apresentava o programa Estação Band FM. Além disso, a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo abriu um procedimento administrativo para investigar o conteúdo das conversas vazadas.

