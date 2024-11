Harry e Meghan seguem 'caminhos separados' após Dia de Ação de Graças

Um representante confirmou que Harry participará de uma conversa com Andrew Ross Sorkin na DealBook Conference do The New York Times, que acontecerá no dia 4 de dezembro. Esta será a segunda visita de Harry a Nova York em poucos meses; a última foi em setembro.

Enquanto isso, Meghan estará presente na Paley Honors Fall Gala 2024, no mesmo dia, em Beverly Hills, Califórnia. O evento homenageará o ator e cineasta norte-americano Tyler Perry por suas contribuições à indústria, e Meghan estará lá para apoiar o amigo.

A decisão de participarem de eventos separados reflete a nova estratégia do casal, que optou por dividir suas atividades públicas. Harry continua focado em causas sociais que sempre defendeu, enquanto Meghan direciona seus esforços para seu lado empresarial.

