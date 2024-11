Luísa Sonza revela por que parou de mostrar o corpo: 'Perdi a leveza'

Aos 26 anos, Luísa Sonza decidiu deixar para trás os looks ousados que marcaram sua carreira e passou a adotar figurinos mais cobertos. A cantora revelou, durante sua participação no programa Ambulatório da Moda nesta quarta-feira (27), que a decisão foi motivada pela forma como a exposição de seu corpo começou a influenciar a percepção do público sobre seu trabalho.

Segundo Luísa, vestir roupas decotadas e sensuais sempre foi algo natural e confortável para ela. “Eu me sentia bonita, confiante e gostosa, sem enxergar maldade nisso. Para mim, era apenas uma forma de expressar quem eu era”, explicou. No entanto, com o passar do tempo, a cantora percebeu que sua imagem estava sendo sexualizada de maneira exagerada e usada como argumento para diminuir seu talento.

“Quando comecei a perceber como as pessoas reduziam minha música à minha aparência, passei a ter aversão a isso. Foi como se o que eu mostrava no palco invalidasse meu trabalho. Isso fez com que eu deixasse de me sentir à vontade com meu corpo e até com a sensualidade que antes fazia parte de mim”, desabafou a artista.

Luísa compartilhou como a experiência a fez repensar sua postura em relação ao figurino e às apresentações. “Decidi que precisava mostrar para o público que sou muito mais do que a forma como me visto. Comecei a usar roupas mais fechadas, mesmo passando calor, e até parei de dançar como antes, porque o visual antigo me dava mais liberdade de movimento. Foi uma escolha difícil, mas necessária naquele momento”, explicou.

Refletindo sobre a mudança, a cantora lamentou o impacto que os julgamentos tiveram em sua forma de se expressar. “É muito triste que isso tenha acontecido. Eu perdi a leveza e a liberdade que sentia antes. Mas, ao mesmo tempo, entendi que precisava recalcular minha rota para me proteger e seguir em frente.”

Luísa encerrou destacando que sua decisão vai além do visual: trata-se de uma reafirmação de sua essência e de sua capacidade como artista, independentemente de estereótipos ou julgamentos.

