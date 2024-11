Luciana Curtis e família ficaram em cativeiro com cobras e escorpiões

A modelo Luciana Curtis, o fotógrafo Henrique Gendre e uma das filhas do casal foram sequestrados e mantidos em um barraco precário na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. As vítimas passaram a noite no local após terem o carro roubado e serem obrigadas a realizar transações bancárias. O sequestro durou cerca de 12 horas e terminou com o resgate pela Polícia Civil, que utilizou o GPS do celular de uma das vítimas para localizar o cativeiro.

De acordo com informações da Polícia Civil, o barraco estava em condições insalubres, com lixo acumulado, entulhos e telhas quebradas. Durante o cativeiro, as vítimas foram ameaçadas com armas de fogo e mantidas ao lado de cobras e escorpiões. A construção estava situada em uma área isolada, entre árvores e outros barracos, conforme mostrado em imagens divulgadas pela polícia.

A polícia ainda investiga se um veículo carbonizado encontrado na Vila Penteado, também na zona norte, pertence a Luciana Curtis. Até o momento, ninguém foi preso. A Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas está conduzindo as investigações, conforme nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Luciana Curtis, de 46 anos, é uma modelo de renome internacional, nascida em São Paulo. Filha de um corretor de seguros inglês e de uma professora de História da Arte, ela é casada com o fotógrafo Henrique Gendre há 22 anos e tem duas filhas.

