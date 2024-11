Eliezer fala pela 1ª vez sobre o estado de saúde de filho: 'doença rara'

Eliezer usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde do filho recém-nascido, Ravi, de seu relacionamento com Viih Tube. O bebê que nasceu no dia 11 de novembro, está internado desde o dia 24, em um hospital na cidade de São Paulo.

Em vídeos, ele agradece o carinho, e explica a situação, informando que o filho possui uma doença rara e desafiadora para os médicos. "Estou aqui para agradecer todas as orações, todas as mensagens, todo o amor e carinho. O Ravi está melhorando, ele está bem, e essa é a melhor notícia que eu poderia dar", começa ele.

"O caso dele tem sido desafiador para a gente e os médicos. É uma doença rara para um bebê a termo, e grave. Bebê a termo significa que ele não é prematuro. Nem consido explicar aqui, estamos cada dia aprendendo um pouco, mas o importante é que ele está bem. Mesmo sendo grave e rara, ele está bem. E isso é até um espanto para os médicos. Bebês com a mesma doença que ele ficam bem piores", continua, visivelmente abalado.

