Atriz morre afogada em Koh Samui após ser arrastada por onda

A atriz russa Kamilla Belyatskaya, de 24 anos, faleceu na última sexta-feira (29) após ser arrastada por uma onda gigante enquanto praticava yoga em um ponto turístico da ilha de Koh Samui, na Tailândia.

O incidente ocorreu no mirante Lad Ko, conhecido por suas belas vistas. Testemunhas relataram ter visto Kamilla sendo arrastada para o mar por uma onda forte. Seu corpo foi encontrado no fim de semana, a cerca de um quilômetro do local do ocorrido.

Em suas redes sociais, a jovem frequentemente expressava seu amor por Koh Samui, descrevendo-o como "o melhor lugar na Terra". O ponto onde ocorreu o acidente era um de seus favoritos.

As autoridades locais informaram que sistemas de alerta são instalados em diversas praias da ilha, mas o local onde Kamilla praticava yoga não era considerado uma área de banho e, por isso, não havia sinalização de alerta. No entanto, o chefe do Centro de Resgate de Samui, Chaiyaporn Subprasert, afirmou que o aumento inesperado do nível das ondas pode ter surpreendido a vítima.

Um homem que tentou resgatar Kamilla também foi levado pelas ondas e ainda não foi encontrado. As buscas continuam.

Koh Samui é um destino turístico popular, especialmente entre os russos. Dados recentes indicam que um grande número de cidadãos russos visitou a Tailândia no último ano.

Kamilla era natural de Novosibirsk, na Rússia, e expressava frequentemente sua gratidão pela vida e pelas experiências vividas em Koh Samui. Em uma de suas últimas publicações nas redes sociais, ela escreveu: "Obrigado, universo, por estar aqui agora".

