Adriane Galisteu quebra o silêncio e desabafa: "Eu vivi essa história"

Adriane Galisteu quebrou o silêncio sobre as reações do público à série Senna, da Netflix, que estreou recentemente. Nesta segunda-feira, 2, a apresentadora usou suas redes sociais para refletir sobre o relacionamento que viveu com Ayrton Senna e responder às críticas relacionadas à sua breve participação na produção. Galisteu lamentou a exclusão de sua história com o piloto, mas destacou a importância de preservar a memória dele.

"Eu vivi essa história. Não é algo que ouvi ou vi, mas que senti e experimentei ao lado dele. O último ano e meio da vida de Ayrton foi ao meu lado, e essa história também me pertence", afirmou emocionada.

Adriane relembrou a intensidade do período ao lado de Ayrton. "Foi uma história cheia de amor, diversão e com um Ayrton que as pessoas não conhecem. Essa é a verdade que eu vivi, e sempre respeitei o legado dele." Apesar da exclusão na narrativa da série, Galisteu expressou gratidão pelo carinho recebido dos fãs: "Agradeço cada mensagem e demonstração de apoio. É reconfortante saber que as pessoas não se esqueceram."

A apresentadora deixou no ar a possibilidade de contar sua versão completa dos eventos. "Talvez seja o momento de compartilhar com vocês o que foi aquele ano e meio ao lado dele. Tenho certeza de que vocês vão se encantar, assim como eu me encantei em viver ao lado do Ayrton", concluiu.

Enquanto Xuxa, ex-namorada de Senna, ganha um destaque significativo na trama com quase um episódio inteiro dedicado ao relacionamento, Galisteu aparece em poucos minutos. A decisão gerou críticas dos fãs, que consideram injusto o tratamento dado à apresentadora, especialmente por ela ter compartilhado os últimos momentos da vida do piloto.

