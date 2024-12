Quem é a atriz britânica com sangue brasileiro que estrela 'Senna'? - Há muitas estrelas de sucesso que são filhos de brasileiros ou que até mesmo nasceram em nosso país e os fãs nem suspeitam. Tem famosos internacionais em Hollywood que até arrasam no português! Por isso, fizemos uma lista com os talentos que têm sangue brasileiro, mas muita gente nem desconfia. Tem desde ator que já participou de uma grande franquia de fantasia no cinema, fora os artistas que já conhecemos bem e apostaram suas fichas em uma carreira no exterior, a exemplo de Wagner Moura, o astro de 'Guerra Civil' (2024). Inclusive, uma atriz britânica de origem brasileira está no elenco de 'Senna', série que estreou no dia 29 de novembro de 2024 na Netflix. Kaya Scodelario, de 32 anos, interpreta Laura Harrison, uma jornalista que acompanha a carreira do piloto brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1. A personagem não existia na vida real, mas representa os profissionais imprensa que acompanharam de perto a trajetória de Ayrton Senna. Mas quem é a artista, que tem uma carreira em Hollywood? Na galeria, saiba mais sobre Kaya Scodelario e outros astros internacionais de sangue brasileiro!

© <p>AgNews/Leo Franco</p>