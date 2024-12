Rainha Camilla revela diagnóstico de pneumonia durante visita ao Catar

A rainha Camilla compartilhou, nesta terça-feira (3), durante a visita de Estado ao Catar, que foi diagnosticada com pneumonia, conforme divulgado pelo Mirror.

Nas últimas semanas, a monarca enfrentou uma infecção no peito, que a levou a cancelar sua participação em diversos eventos oficiais. De acordo com a publicação, Camilla também sofre de fadiga pós-viral e optou por não participar de atividades ao ar livre no Catar, seguindo recomendações médicas para acelerar sua recuperação.

Segundo o Mirror, a pneumonia enfrentada pela rainha teve origem viral, e não bacteriana. Embora já esteja recuperada da condição, a monarca ainda está priorizando sua saúde e evitando esforços desnecessários.

