Jessica Alba mostra um pouquinho das férias no México com os filhos

essica Alba, de 43 anos, está aproveitando momentos preciosos ao lado dos filhos e registrando tudo para compartilhar com seus seguidores e guardar de lembrança.

A atriz viajou ao México com a família e posou ao lado das filhas adolescentes, Honor, de 16 anos, e Haven, de 13, frutos de seu casamento com Cash Warren. O filho mais novo do casal, Hayes, de seis anos, também aparece nas fotos.

Confira as imagens que Jessica Alba destacou em sua página no Instagram abaixo.

Leia Também: Sabrina Sato diz ter leite após perder bebê que esperava de Nicolas Prattes