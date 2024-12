Caso da atriz que 'morreu em ritual espiritual' tem reviravolta

Nesta quinta-feira (5), o nome da atriz mexicana Marcela Alcaraz foi amplamente citado na imprensa e redes sociais onde apontavam sua morte. A confusão começou quando a notícia sobre o falecimento de Marcela Alcázar Rodríguez, de 33 anos, repercutiu no méxico, onde era relatado que ela teria aplicado veneno de sapo amazônico em ritual de limpeza em Durango.

Muitos internautas confundiram o nome da mulher que faleceu, com o da atriz, que decidiu se pronunciar sobre o caso: "Estou viva, estou bem e estou em casa com minha família. Essa falsa notícia foi um grande impacto para mim e para meus entes queridos, principalmente meu filho pequeno", disse Marcela Alcaraz, afirmando que a confusão afetou profundamente sua família, que foi surpreendida com as especulações.

Marcela agradeceu os fãs que a ajudaram rapidamente desmentir as notícias falsas: "Que susto! Graças a Deus ela está bem", falou uma. "Li e fiquei assustada. Ainda bem que você está bem", afirmou outra. "Os nomes são diferentes, vejam direito as informações", alertou um terceiro.

