Apontada como amante de Belo reage a declarações de Gracyanne

Luciana Picorelli, de 43 anos, apontada como amante do cantor Belo, se pronunciou após ver seu nome envolvido em uma nova polêmica. A rainha de bateria da escola de samba Tradição respondeu as falas de Gracyanne Barbosa sobre o início do seu relacionamento com o pagodeiro em um podcast.

"Soube que ele estava com outra pessoa porque quando comecei a namorar ele, ainda estava com essa menina. E eu só descobri por que ela foi na minha casa. Quando eles se separaram e quando comecei a namorar o Belo, ele tinha outra pessoa. Ele sabe, a Viviane [Araújo] sabe e nenhum dos dois nunca expôs isso. Fiquei quieta porque não queria me envolver num relacionamento que não era meu", disse a musa fitness no Podshape.

Nesta sexta-feira (6), a rainha de bateria se manifestou sobre o assunto em nota divulgada pela Quem.

"Pela milésima vez: eu não fui amante do Belo. Na época, os dois já estavam em outras relações. Eles sabem bem disso. Todos em volta sabem! Segundo lugar: nunca fui à casa de ninguém, muito menos da Gracyanne, que nem eu sabia que era a terceira pessoa. Mas, pelo o que ela fala, já existia uma quarta pessoa nesse filme sem fim, que dura 20 anos", declarou Luciana.

"São tantas mentiras com o meu nome, que não dá pra engolir. Mesmo passando tantos anos, não dá! Cada um só vê seu lado, conta sua história. O documentário poderia se chamar O Mundo Fantástico de Belo sem Fim", provocou a rainha de bateria, referindo-se ao recente documentário sobre a vida do cantor lançado pelo Globoplay, Belo, Perto Demais da Luz.

