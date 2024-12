Ator da Marvel revela que é sem-teto aos 17 anos - Sabemos que viver da arte ou da beleza exige coragem e muita persistência. A instabilidade financeira é grande e muitas vezes é preciso fazer vários trabalhos informais para sobreviver. Inclusive, algumas das estrelas que conhecemos passaram por dificuldades enormes, chegando a não terem dinheiro para pagar o aluguel de uma casa. Muitos desses famosos foram viver nas ruas ou no próprio carro. Jack Veal, que interpretou o garoto Loki na série da Marvel 'Loki', buscou apoio público após passar por momentos difíceis. Em dezembro de 2024, o ator postou vários vídeos nas redes sociais explicando que estava procurando moradia perto de Londres. O jovem revelou que se tornou um sem-teto após supostamente enfrentar abuso físico e emocional em casa. Ele também compartilhou suas dificuldades com a saúde mental, mencionando que tem autismo e TDAH, e está sendo avaliado para transtorno bipolar e psicose. Mais tarde, Veal atualizou seus seguidores, expressando gratidão depois que os serviços de Assistência Social o procuraram para uma reunião que pode ajudar. "Não sei o que vocês fizeram, mas isso se espalhou e realmente me ajudou. Eles estão agindo agora. Eles estão realmente fazendo algo", disse ele no vídeo. "Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado." Na galeria, conheça as histórias de celebridades brasileiras e internacionais que foram sem-teto antes da fama (e até depois)!

© NL Beeld