Elton John é eleito 'Ícone do Ano' pela revista Time nesta quarta-feira, 11 de dezembro. A publicação divulgará o nome da 'Personalidade do Ano' nesta quinta-feira.

Em uma entrevista exclusiva, Elton falou sobre sua saúde, revelando que ainda não recuperou a visão de um dos olhos após uma grave infecção.

Com 77 anos e mais de seis décadas de carreira, o cantor conquistou inúmeros prêmios, incluindo dois Oscars e dois Globos de Ouro, pelos temas de 'O Rei Leão' e 'Rocketman'.

Elton John is TIME's Icon of the Year https://t.co/Jx4kUYWUha pic.twitter.com/bOuL4ow7c9