Demi Moore impressiona fãs: 'não aceita envelhecer'

Demi Moore, 62, deixou inúmeros fãs perplexos ao compartilhar uma nova série de fotos em seu perfil do Instagram.

A atriz apareceu ainda mais jovem em algumas fotos, e impressionou seus seguidores. "Eu daria no máximo 28 anos", escreveu uma usuária do X, ao responder uma publicação que repercutia os novos cliques.

"Ela parece mais jovem do que eu", comentou outra.

Enquanto muitos elogiaram a beleza de Demi Moore, outros refletiram sobre a aceitação do envelhecimento. "A galera simplesmente não aceita envelhecer, eu serei assim mesmo", brincou uma internauta.

Em entrevista à People no começo de dezembro, Demi Moore garantiu que lida de forma saudável com seu envelhecimento. "Meu relacionamento com [o envelhecimento] agora é muito mais uma aceitação feliz. Claro que há coisas que você diz, 'Oh, eu queria que não fosse assim', mas em termos do todo, eu me vejo e a plenitude de quem eu sou, em oposição a apenas a ideia externa de quem eu sou".

Leia Também: Ex-enfermeira é investigada por vazar arquivos pessoais de Schumacher