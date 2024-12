Alec Baldwin diz: 'A verdade nunca foi dita' sobre morte de Halyna'

Alec Baldwin, aos 66 anos, abordou o escândalo envolvendo a morte trágica de Halyna Hutchins, que aconteceu nos bastidores das filmagens do filme Rust, no qual ele era o produtor e protagonista. Em uma entrevista ao podcast de David Duchovny, o ator revelou os desafios e as retaliações que enfrentou após o incidente.

Segundo Baldwin, ele foi alvo de intensa hostilidade por parte de muitas pessoas que o consideraram responsável pela tragédia. "Quando você se torna alvo de tanto ódio, as pessoas querem três coisas: que você morra, que vá preso e que seja cancelado. E o cancelamento é quase como estar morto ou preso, porque você vive como se fosse invisível", desabafou o ator.

Apesar das acusações e da pressão pública, Baldwin afirmou que ainda pretende contar sua versão sobre os eventos que levaram à morte de Halyna. "A verdade nunca foi completamente revelada. Há muito mais para ser dito, mas isso acontecerá por meus próprios esforços. Eu vou, sem dúvida, conseguir expor o que realmente aconteceu", garantiu.

Vale ressaltar que Alec Baldwin foi declarado inocente no julgamento que investigou sua responsabilidade no caso. Durante as filmagens, o ator disparou uma arma de fogo, que deveria conter apenas munição de festim, mas acabou matando Halyna Hutchins.