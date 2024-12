Novo namorado de Madonna posa sem camisa debaixo da árvore de Natal

Ao som de "It's the Most Wonderful Time of the Year", Madonna compartilhou um vídeo cheio de momentos especiais do seu Natal. No registro, destacam-se as filhas, o clima festivo, a árvore de Natal e... o namorado sem camisa deitado embaixo dela.

"O dia mais maravilhoso do ano... Natal e Hanukkah tudo de uma vez", escreveu a cantora na legenda da publicação feita nesta sexta-feira, 27 de dezembro.

No vídeo, além da aparição de Ahlamalik Williams sem camisa, há fotos de Madonna com as filhas Lourdes e Mercy, de 18 anos, e as gêmeas Stella e Estere, de 12 anos. Os outros dois filhos da artista, Rocco e David, não aparecem nas imagens.

Parece que o Natal de Madonna foi bem aproveitado, e a artista recebeu o que considera o "melhor presente". Vale lembrar que Ahlamalik é 38 anos mais novo que a Rainha do Pop.

