Transformações: Antes e depois dos famosos que emagreceram - Seja por questões de saúde ou estéticas, todos nós gostamos de nos sentir bem, e às vezes isso significa se livrar de alguns quilinhos. Como são figuras públicas, as celebridades são ainda mais pressionadas com os padrões de beleza e volta e meia são criticadas por causa dos seus corpos. Mas o que chama mesmo a atenção são os casos de estrelas que perderam muito peso e estão quase irreconhecíveis. Na galeria, veja as transformações radicais dos famosos após emagrecerem drasticamente!

© <p>TV Globo/Frederico Rozario</p> <p>Getty Images</p>