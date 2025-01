Influenciadora morre durante jantar, aos 27 anos, e choca seguidores

A influenciadora Carol Acosta, conhecida como Killadamente, morreu no último sábado (4), aos 27 anos, deixando milhões de seguidores chocados. A notícia foi confirmada por sua irmã mais nova, Khatyan, nas redes sociais. “Eu te amo, irmã, e sempre amarei você. Agradeço a Deus por me dar uma irmã como você, com seu grande coração. Descanse em paz”, escreveu ela, emocionada.

A causa da morte ainda não foi esclarecida. Segundo Sharny, prima de Carol, o incidente aconteceu durante um jantar. “Ela começou a engasgar, ficou sem ar e teve um ataque. Foi levada ao hospital, mas não resistiu. Estamos aguardando o resultado da autópsia”, relatou. Killadamente transformou as dificuldades da vida, como o bullying que sofria na juventude, em humor e conquistou 6,6 milhões de seguidores desde que iniciou sua trajetória no Instagram, em 2014.

Carol nasceu na República Dominicana, mas mudou-se para os Estados Unidos ainda criança. Ela era mãe de dois filhos e ampliou sua influência internacional ao realizar palestras motivacionais, como a de 2019 na Argentina, intitulada "Eu me amo e não me importo". Desde o anúncio de sua morte, fãs têm prestado homenagens em suas redes sociais. "Que Deus te descanse em sua glória", escreveu um seguidor. "Ainda não consigo acreditar", desabafou outro.