Nicki Minaj é processada por agressão contra ex-gerente de turnê

A rapper Nicki Minaj está sendo processada por um ex-gerente de sua última turnê, "Pink Friday 2". Segundo documentos judiciais, a cantora teria agredido fisicamente e verbalmente o funcionário, Brandon Garret, durante um show em Detroit, em abril de 2023.

De acordo com o processo, Garret teria sido chamado ao camarim da artista após um show e, ao chegar, teria se deparado com uma discussão entre Minaj e outros membros da equipe. A cantora teria direcionado suas ofensas contra o gerente, proferindo ameaças como "se meu marido estivesse aqui quebraria todos os seus dentes". Em seguida, teria agredido Garret com um tapa no rosto e um golpe no pulso.

O incidente foi registrado no Tribunal de Los Angeles na última sexta-feira (3). A defesa de Nicki Minaj ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações.

