Feminicídio: Mulher é estrangulada com a própria calcinha em MG

O corpo de Sirlene Alves de Souza, de 32 anos, foi descoberto na manhã desta terça-feira (12) no Córrego Tibuna, zona rural de Novo Cruzeiro.

A polícia prendeu em flagrante o autor do crime, um homem de 45 anos, com quem a vítima havia saído na noite anterior. Segundo a polícia, a vítima foi estrangulada até a morte com a própria calcinha.

De acordo com o G1, foi a irmã de Sirlene quem encontrou o corpo e chamou a polícia. Os policiais chegaram ao local e encontraram a vítima morta no meio de um matagal. Ela estava com a calcinha ao redor do pescoço, amarrada a um arbusto, e sem as calças, sugerindo ter sido vítima de abuso sexual.

A perícia técnica foi acionada e constatou também lesões na cabeça da vítima. A polícia encontrou marcas de pneus compatíveis com a moto que o autor teria usado para sair com a vítima no dia anterior.

O homem foi localizado em sua casa pela polícia, aparentemente embriagado e alterado. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento no assassinato e alegou não conhecer a vítima nem possuir uma moto ou qualquer veículo.

Ainda segundo o G1, durante o interrogatório, o homem ameaçou e tentou agredir os policiais, mudando repetidamente suas declarações e contradizendo as testemunhas. Ele acabou admitindo conhecer a vítima, mas a desqualificou, chamando-a de "vagabunda" e alegando problemas mentais.

A moto, que correspondia à descrição dada por testemunhas, foi encontrada nos fundos da casa do suspeito e apreendida. Consultas ao sistema revelaram que o homem já havia sido acusado de estupro de vulnerável em 2018 em Novo Cruzeiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Teófilo Otoni, onde ficou à disposição da justiça. O corpo de Sirlene foi enviado ao Instituto Médico Legal de Teófilo Otoni.