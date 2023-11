Homem é preso por estupro de idosa de 76 anos no Pará

Um homem de 29 anos foi preso no domingo (12) por estuprar uma idosa de 76 anos em Tomé-Açú, no nordeste do Pará. O crime aconteceu na residência da vítima, que precisou ser internada e ainda recebe tratamento hospitalar.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito era antigo inquilino da vítima e a conhecia. Ele teria invadido a casa da idosa no sábado (11) e a estuprado.

A vítima foi encaminhada para o hospital após o crime e reconheceu o agressor, que foi contido por populares e entregue à polícia.

O homem foi autuado pelo crime de estupro e encaminhado para a delegacia de Quatro Bocas, onde prestou depoimento.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil

