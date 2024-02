Garoto de 5 anos tem órgão genital decepado pelo padrasto em Canindé

Um crime bárbaro chocou a comunidade de Canindé, no interior do Ceará. Um garoto de apenas 5 anos teve o órgão genital decepado pelo padrasto, de 26 anos, no dia 6 de dezembro de 2023.

O caso foi descoberto após a vítima dar entrada no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, com o órgão dilacerado e parte do membro em um isopor. A equipe médica desconfiou das versões apresentadas pela mãe da criança e acionou a polícia.

Em depoimento, o menino relatou que o padrasto foi o autor da agressão. A investigação da Polícia Civil confirmou a história e indiciou o padrasto por lesão corporal grave. A mãe do menino também foi autuada por omissão, pois não teria protegido o filho da violência.

O garoto passou por uma cirurgia de reimplante do órgão genital no mesmo dia em que deu entrada no hospital. Ele se recuperou da operação, mas ainda precisa de uma cirurgia completa de reconstrução para evitar sequelas.

Atualmente, o menino vive com o pai e os irmãos. A família, que é humilde e não tem condições de arcar com os custos da cirurgia, está realizando uma campanha para arrecadar R$ 150 mil.

