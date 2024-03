Corpo de menina desaparecida é encontrado: 'Morreu de tanto apanhar'

O corpo de Isabelle de Freitas, uma menina de 3 anos que estava desaparecida desde segunda-feira (4) em Indaial, Vale do Itajaí, Santa Catarina, foi encontrado nesta quarta-feira (6), conforme anunciado pelo delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, em uma rede social.

"Um dia triste demais. Menina que estava desaparecida em Indaial foi morta pela mãe e pelo padrasto. Morreu de tanto apanhar e o corpo foi encontra pela PC. Casal confessou o crime. Nestas oportunidades que reflito se escolhi a profissão certa. São muitas desgraças para absorver", escreveu o delegado.

Durante as investigações realizadas ao longo da tarde, tanto a mãe quanto o padrasto confessaram o crime, indicando que a criança faleceu em decorrência de agressões.

A Polícia Científica informou que o corpo foi localizado em uma área de mata, mas não foram divulgados outros detalhes sobre o caso.

O desaparecimento da menina havia sido divulgado pela família, incluindo a mãe, por meio das redes sociais.

Um dia triste demais. Menina que estava desaparecida em Indaial foi morta pela mãe e pelo padrasto. Morreu de tanto apanhar e o corpo foi encontra pela PC. Casal confessou o crime. Nestas oportunidades que reflito se escolhi a profissão certa. São muitas desgraças para absorver. — Ulisses Gabriel (@DelegadoUlisses) March 6, 2024

Inicialmente, o padrasto relatou que saiu para trabalhar por volta das 14h de segunda-feira, deixando a menina em casa com a mãe. Cerca de 40 minutos depois, recebeu uma mensagem da esposa informando que a criança havia desaparecido enquanto ela estendia roupas no quintal. O padrasto então acionou a Polícia Militar, que realizou buscas na pequena área de vegetação com a ajuda de bombeiros, mas a criança não foi encontrada na ocasião.

Leia Também: Foragido após matar policial e filha do agente em SP falou que 'só se entrega morto', diz delegada