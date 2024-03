Homem é preso por estupro de adolescente dentro de ambulância, no Ceará

Um homem de 35 anos foi preso por estuprar uma adolescente de 13 anos dentro de uma ambulância no município de Ararendá, no interior do Ceará, neste domingo (24).

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), após o crime, o suspeito se escondeu em um bar, onde foi localizado e recebeu voz de prisão. Segundo o relato da adolescente, ela foi beijada à força, entre outras violências.

A jovem era uma paciente que estava em transporte. A composição policial foi acionada por um hospital de Ararendá.

O caso ocorreu por volta das 9h deste domingo.

"O procedimento foi realizado na Delegacia Regional de Crateús, onde o suspeito foi autuado por estupro de vulnerável", diz nota da PMCE.

