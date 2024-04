Homem mata mulher a pauladas e arranca orelha de enteada no Ceará

Um homem, identificado como Pedro Igor da Silva Cavalcante, de 31 anos, foi preso nesta segunda-feira (8) em Santa Quitéria, no interior do Ceará, após assassinar sua companheira, Cassiana Marques Gonçalves, de 31 anos, a golpes de pauladas. A filha dela, uma adolescente de 12 anos, também foi agredida durante o crime e teve a orelha arrancada.

Segundo informações da Polícia Militar, Pedro Igor morava em Fortaleza e teria chegado à residência de Cassiana na madrugada de segunda-feira. Ele cometeu o crime e fugiu em seguida, usando uma bicicleta da mulher. O homem teria abandonado o veículo na estrada e seguido a pé até uma parada de ônibus, onde foi reconhecido por policiais.

Dias antes do crime, o suspeito postou um vídeo em suas redes sociais com várias fotos com Cassiana. Na publicação, Pedro Igor se declarava para ela.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte de Cassiana Marques Gonçalves no local do crime, que ocorreu no bairro Vila São Damião, na zona rural do município.

Pedro Igor foi capturado por agentes da Polícia Militar em uma parada de ônibus às margens da CE-176. O suspeito foi conduzido até a Delegacia Municipal de Santa Quitéria, onde foi autuado em flagrante por feminicídio e lesão corporal dolosa. Ele está à disposição da Justiça.

