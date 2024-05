Turista israelense é encontrada morta no Rio de Janeiro

Uma turista israelense foi encontrada morta na Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 6. A vítima foi identificada como Alma Bohadana, de 22 anos.

A Polícia Militar relatou que policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora foram alertados sobre um incidente no endereço. Ao chegarem ao local, um homem estrangeiro que estava com a vítima explicou que ela faleceu após cair da mureta, supostamente assustada com uma motocicleta e temendo ser vítima de um assalto. O Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas foi chamado para intervir.

Em comunicado, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O indivíduo que acompanhava Alma foi interrogado e a perícia do local foi realizada. Os agentes reuniram informações preliminares na região e estão buscando imagens de câmeras de segurança.

