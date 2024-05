Após acidente, urso arrasta corpo de motorista para floresta nos EUA

Um motorista que faleceu em um grave acidente em Massachusetts, Estados Unidos, foi arrastado para a floresta por um urso.

Daniel Ducharme, de 31 anos, perdeu o controle de seu carro na manhã de domingo enquanto dirigia pela Route 91, em Hatfield.

O homem faleceu e seu corpo foi totalmente ou parcialmente arremessado para fora do veículo, um Honda Civic de 2016.

As autoridades foram alertadas para o incidente por outro motorista que testemunhou o ocorrido. No entanto, quando chegaram ao local, não encontraram sinal do corpo de Daniel. A polícia notou a presença de um urso nas proximidades e concluíram que o corpo pode ter sido arrastado pelo animal.

"As evidências sugerem que em algum momento o animal teve contato com o corpo", declarou o Departamento de Polícia de Massachusetts, enfatizando que Daniel já estava falecido naquele momento, tendo morrido instantaneamente em decorrência do acidente.

De acordo com o The Independent, a polícia está investigando as circunstâncias que levaram ao acidente fatal.

Leia Também: Ataque israelense mata sete pessoas e deixa Rafah em ruínas; veja