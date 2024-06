Tráfico fecha 3 vias expressas após ação da PM no Rio

Na manhã desta terça-feira (11), uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, resultou na morte de pelo menos três pessoas. De acordo com O Globo, um policial militar e dois homens estavam entre os mortos. Outro policial foi ferido e levado ao hospital.

A PM informou que o policial falecido era Jorge Galdino Cruz, do Bope, e que os outros dois mortos eram seguranças do tráfico que reagiram à chegada das da polícia militar ao local.

Em retaliação, criminosos bloquearam a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha Amarela, três das principais vias expressas do Rio.

[Notícia em atualização]

