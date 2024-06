Aluno esfaqueia dois colegas em escola municipal de Belo Horizonte

Durante o intervalo escola na manhã desta desta segunda-feira (17), um aluno de 13 anos esfaqueou dois colegas na Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, no bairro Ipiranga, em Belo Horizonte. A menina de 12 anos foi atacada pelas costas várias vezes, enquanto um menino de 13 anos, que tentou ajudá-la, foi ferido na mão direita. O agressor ainda tentou atacar outros estudantes, mas foi impedido.

As vítimas conseguiram correr até a sala da diretoria, onde receberam os primeiros socorros. A vice-diretora, que testemunhou o tumulto, relatou os gritos e a correria no momento do ataque.

O autor do ataque foi apreendido e, em seu depoimento à polícia, afirmou não se lembrar do ocorrido. A escola revelou que o aluno não tinha histórico de agressões. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o agressor possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e era acompanhado por um professor de apoio.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens. A menina sofreu três perfurações nas costas, com uma lesão profunda na região lombar, e seu estado é estável, embora ela ainda precise passar por exames complementares. O estado de saúde do menino não foi divulgado.

Em nota oficial, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que ambos os alunos feridos receberam atendimento médico e um deles já foi liberado.

