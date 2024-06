Grávida é baleada no Maranhão e bala fica alojada na perna do bebê

Uma adolescente de 15 anos, grávida de 32 semanas, teve de ser submetida a um parto de emergência, após ser atingida por disparos em Imperatriz, no Maranhão, Brasil, no passado domingo.

Conta o G1 que a adolescente passeava com o namorado, de 20 anos, quando ambos foram baleados. O casal foi socorrido e a jovem teve de passar por uma cesariana, uma vez que a bala ficou alojada na perna esquerda da bebé.

Apesar do susto, tanto mãe como a filha estão estáveis. A menina foi submetida a uma cirurgia, na segunda-feira, 17 de junho, para remoção da bala e encontra-se agora a recuperar na Unidade de Cuidados Intensivos da Maternidade de Alto Risco de Imperatriz.

As autoridades estão agora a investigar o caso. De acordo com a mesma publicação brasileira, o incidente pode estar relacionado com tráfico de estupefacientes.

