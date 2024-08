Carro é abandonado com 1,1 milhão em notas no Maranhão

Nesta terça-feira (30), a Polícia Militar do Maranhão encontrou um carro abandonado com cerca de 1,1 milhão de reais no porta-malas. O dono do veículo se apresentou às autoridades acompanhado de um advogado, mas ficou em silêncio.

De acordo com a TV Mirante, a polícia foi acionada por vizinhos que perceberam o abandono do veículo, que estava com o porta bagagens aberto. O carro foi apreendido e será agora alvo de perícias.

O caso está sendo investigado e a polícia analisa câmaras de segurança na área à procura de elementos para esclarecer a origem do valor apreendido e se este está ligado a algum crime.

