Homem é suspeito de matar a ex-namorada com milkshake envenenado

Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, morreu na segunda-feira após ser envenenada com um milkshake de morango, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O principal suspeito do crime é seu ex-companheiro, Deivid Nascimento Santana, de 30 anos.

O suspeito foi detido na terça-feira. A polícia informou que o homem comprou a bebida e a entregou a um empresário que havia contratado a vítima para serviços de limpeza, sob o pretexto de que iria pedi-la em casamento.

Em depoimento, o empresário relatou que o suspeito usou um nome falso e, ao entregar a bebida, disse: "Leva para ela. É de morango, o que ela mais gosta. Não fala para ela que fui eu que mandei, não".

De acordo com a polícia, o crime foi "planejado" e "premeditado".

Vitória, a vítima, era ativa nas redes sociais e chegou a compartilhar uma foto do milkshake pela metade. As investigações irão determinar se foi utilizado veneno de rato.

A jovem, que deixa um filho de quatro anos, havia procurado a polícia pouco mais de uma semana antes, após o suspeito invadir sua casa armado com uma faca. Na ocasião, solicitou medidas de proteção, que foram concedidas pela justiça. Três dias depois, voltou à polícia para denunciar que estava sendo perseguida e recebendo diversas mensagens de diferentes números. Ela acreditava que era seu ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

