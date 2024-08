Portuguesa procurada pela Interpol por homicídio é presa em SP

Uma mulher portuguesa, que era procurada pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), foi presa, nesta terça-feira (20), em São Paulo, no Brasil.

A detenção foi anunciada pela Polícia Federal, que contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A mulher tinha tinha sido condenada por um homicídio em Leiria, em 2012.

"A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira, com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma foragida internacional procurada pelas autoridades de Portugal após ter sido condenada a 16 anos de prisão por ter participado de um homicídio na cidade de Leiria, em 2012", anunciou a Polícia Federal, em comunicado.

A mulher matou uma pessoa à facada e estava sendo investigada no Brasil por tráfico de droga, o que levou que fosse encontrado o mandado de prisão internacional contra a suspeita.

A mulher foi localizada na sua casa no bairro Vila São Francisco, em Registro, no interior do estado de São Paulo.

A mulher aguarda agora o processo de extradição para Portugal.

