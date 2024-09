Idosas são presas por mandar matar irmã e cunhado em disputa de herança

Duas mulheres, de 65 e 68 anos, foram presas em flagrante em Acaraú, Ceará, sob a acusação de terem planejado o assassinato da irmã mais nova e do cunhado. A motivação por trás do crime seria uma disputa por herança, envolvendo um terreno e a casa onde as vítimas moravam. O crime ocorreu na madrugada de domingo, 15, quando Albertina, de 58 anos, e Edmilson, de 51, foram mortos a tiros dentro da residência.

A investigação da polícia aponta que, após desavenças familiares, as suspeitas decidiram contratar um executor para cometer o crime. Durante a operação, os agentes apreenderam quatro celulares com as acusadas, que estão sendo analisados para a continuidade da investigação.

O caso está sendo tratado como duplo homicídio qualificado por motivo fútil, e as duas mulheres já foram encaminhadas ao sistema prisional da região. A polícia segue apurando os detalhes e motivação completa por trás do crime.