Mulher é detida pela PF sob suspeita de ofender passageira com insultos racistas em voo

MONTES CLAROS, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi detida pela Polícia Federal ao desembarcar em Montes Claros (MG) sob suspeita de ter feito comentários racistas, homofóbicos e xenófobos dentro de aeronave da Latam que decolou de São Paulo na manhã desta segunda (30).

Vários passageiros se revoltaram com as atitudes da suspeita e protestaram no setor de desembarque do aeroporto da cidade no norte de Minas Gerais.

Ao sair do aeroporto, a mulher, identificada como Sheila Rodrigues da Silva, e testemunhas foram conduzidas à regional da PF no município para prestar depoimento.

A farmacêutica e empresária Lanna Danniery Bastos Araújo França, 29, disse que a passageira a ofendeu fazendo referências ao seu cabelo, chamando-o de "duro e pixaim".

O marido dela, o engenheiro civil e empresário João Vitor de Melo França, 30, gravou um áudio que atribui à suposta agressora. Nessa gravação é possível ouvir uma mulher dizer: "Cabelo duro, nossa! Tem que ir no meu salão de beleza e ver o cabelo liso que eu tenho, porque nossa, nem preciso fazer escova. É a raça, né, pedigree".

França disse que a mulher também o chamou de gordo várias vezes. Afirmou, ainda, que a suposta agressora criticou a migração de africanos para a Itália, onde ela disse residir, e que naquele país os africanos não roubavam por temer as leis italianas.

Em outro trecho da viagem ela também teria dito que era preciso dizimar os gays, segundo outro passageiro que preferiu não se identificar.

A reportagem estava no voo e acompanhou o momento em que França começou a protestar contra a passageira assim que a aeronave pousou, seguido por outros passageiros.

Ao ser abordada pela reportagem na saída do aeroporto, a mulher negou que tenha feito comentários racistas, homofóbicos ou xenófobos.

Até o meio da tarde a suposta agressora e as vítimas permaneciam na regional da PF em Montes Claros. Policiais ouvidos pela reportagem disseram que Silva poderia ser indiciada por injúria racial.

Procurada, a Latam afirmou que solicitou apoio da PF "para realizar o desembarque de uma passageira do voo LA3398 (São Paulo/Guarulhos-Montes Claros) na manhã desta segunda-feira (30), em função de comportamento indisciplinado".

"A Latam reforça ainda que repudia veementemente qualquer tipo de ofensa e reitera que qualquer opinião que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa", acrescentou.